Yasa teklifi Meclise sunuldu: ÖTV'siz araba almanın önü mü açılıyor?
Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan bir yasa teklifi, 'ÖTV'siz araba almanın önü açılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. Yapılan teklifin yasalaşması halinde; 25 yaş ve daha büyük araçlarını trafikten çekilmesini teşvik amacıyla, bir defaya mahsus olmak kaydıyla ÖTV'siz araç satın almak mümkün hale gelecek. İşte, detaylar...
Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde, ÖTV'siz araba alımı gündeme geldi. Teklifte, 25 yaş üstü araç sahiplerinin ve geçimini araçla sağlayan esnafın ÖTV'siz araç alımı yer aldı. Teklifin yasalaşması halinde 19 araba modeli vergi olmadan satın alınabilecek. İşte, ÖTV'siz araba alımına dair yasa teklifi...
TEŞVİK AMAÇLI ÖTV'SİZ ARABA
Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde, 25 yaş ve daha büyük araçların trafikten çekilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörülüyor.
GEÇİMİNİ ARAÇLA SAĞLAYANLAR VERGİDEN MUAF OLABİLİR Mİ?
TBMM'ye sunulan bir başka yasa teklifi ise, ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor.
Yine, milletvekili İsmail Özdemir tarafından yapılan bu teklifte de, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.
Yapılan teklifler eğer bu hali ile yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılmış olacak.
HANGİ ARABA MODELLERİ ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?
Yapılan teklif eğer yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılacak.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN YERLİ OTOMOBİLLER
- Fiat Egea
- Fiat Egea Cross
- Fiat Fiorino
- Ford Transit
- Ford E-Transit
- Ford Tourneo Custom
- Ford Transit Custom
- Ford Tourneo Courier
- Ford Transit Courier
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Renault Megane Sedan
- Renault Clio
- Renault Duster
- Toyota Corolla
- Toyota CH-R
- Togg T10X
- Volkswagen Transporter
TEKLİF YASALAŞTI MI?
ÖTV'siz araba alımı şu an için Meclise sunulan bir yasa teklifi ve henüz yasalaşmadı.