Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği görevlerinde bulunan Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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