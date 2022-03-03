Hüseyin Elmalıpınar öldü mü ve neden öldü? Kolpaçino Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı ve ölüm sebebi nedir?

Sevilen oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan üzücü haber! Oynadığı birçok dizi ve filmle adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu, Şişli Feriköy'de sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. İşte Hüseyin Elmalıpınar'ın biyografisi...

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR, FİLMLERİ VE ROL ALDIĞI DİZİLER!

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında Ankara'da doğdu. Hüseyin Elmalıpınar 1995 yılında dizi oyunculuğuna başladı.

İlk kez Çiçek Taksi dizisinde oynadı. Daha sonra, Cumhuriyet, Deli Yürek, Gökten Düşen Hazine, Üvey Baba, Ekmek Teknesi, Aşk Mahkumu, Cennet Mahallesi, Karım ve Annem, Kayıp Cennet İnsanları, Melekler Adası, Acı Hayat, Arka Sokaklar, Eşref Saati, Gece Gündüz, İpsiz Recep, Kanal-i-zasyon, Çıngıraklı Top, Düşman Kardeşler, Vay Başıma Gelenler, Soğuk Ölüm, Cesur Yürek, Allah Diyen Kanepe, Parayı Bulduk, Canavar Gibi, Karımı Gördünüz mü?, Kayseri Aslanı Çin İşi ve Sinyalciler Son Akşam Yemeği projelerinde rol aldı.

Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında gösterilen Kutsal Damacana filminde küçük bir rol aldı fakat bu filmde unutulmayacak bir repliğe imza attı.

2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı. 2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi.