Hüseyin Gün emniyette ifade verdikten sonra yeniden cezaevine gönderildi

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir’in TBMM’de ‘casusluk’ suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün cezaevinden alınıp 3 gün boyunca geri dönmediğini, nerede olduğunun bilinmediğini, avukatı olmadan bu işlemlerin yapıldığını söylemişti. Savcılık Emir’in iddialarına “emniyette ifadesi alınıyordu” açıklaması yaptı.

4 GÜN EMNİYETTE TUTULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında Hüseyin Gün’ün tutuklu olduğu cezaevine SEGBİS aracılığıyla bağlanılarak rızası alındığı bildirildi. Ardından savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği karar verdi ve Gün, 24 Ekim’den itibaren 4 gün süre ile cezaevinden alınarak emniyette tutuldu.

TEKRAR CEZAEVİNDE

Bu gözaltı sürecinde Hüseyin Gün’e soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre sorular yöneltildi. Bu sorular ‘suç örgütü yöneticisi olma’ ve ‘casusluk’ suçları kapsamındaydı. Emniyet ve savcılık tarafından alınan ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ‘casusluk’ suçu kapsamında bilgiler verdiği iddia edildi. İşlemlerinin tamamlanması ardından Hüseyin Gün yeniden cezaevine gönderildi.