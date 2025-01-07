Hüseyin Yücel, Beşiktaş A.Ş.'deki görevinden istifa etti
Hüseyin Yücel, Beşiktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etti.
Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğunu Serdal Adalı'ya kaptıran Hüseyin Yücel, Beşiktaş A.Ş.'deki görevinden de istifa etti.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Hüseyin Yücel, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmiştir" denildi.