Hüseyin Yücel: Hasan Arat'ın devamı olmak söz konusu dahi değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Çanakkale'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Çift adaylı bir seçime gideceklerini belirten Yücel, kazananın Beşiktaş'ın olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Beşiktaş'ın vizyonunun oylanacağı bir seçim yaşanacağına dikkat çeken Yücel, "Serdar Adalı'ya da teşekkür ediyorum. Çünkü o da mayıs ayını bekleyebilirdi ama beklemedi. 'Ben de buradayım', 'elimi taşın altına koyuyorum' dedi ve çift adaylı bir seçime gidiyoruz. İnşallah hayırlısı neyse o olur, inşallah 29'u akşamı kazanan Beşiktaş'ımız olur. Çok kritik, Beşiktaş'ın vizyonunun oylanacağı bir seçime gidiyoruz. Sadece Hüseyin Yücel, Serdal Adalı mevzu değil, burada Hüseyin Yücel vizyonu ve Serdal Adalı vizyonunu oylayacaksınız. Ben bir adayın, diğer adaya göre vizyonu daha iyidir anlamında söylemiyorum ama kendisi de zaten ifade etti, bizlerin yoğurt yiyişleri hakikaten çok farklı. O yüzden muhakkak seçime katılım sağlamanızı, Beşiktaş'ın geleceğini tayin etme açısından çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

"BANKALAR BİRLİĞİ PROJESİNDEN KESİNLİKLE ÇIKMALIYIZ"

Projelerinden de bahseden Başkan Yücel, “Öncelikle Beşiktaş'ın mali yapısını sürdürülebilir hale getireceğiz. Bununla alakalı iki tane temel projemiz var. Birincisi ‘Super APP', zaten lansmanını yaptık. Buraya önümüzdeki aylarda çok ciddi fonlar alacağız, çok ciddi ortaklıklar sağlayacağız. Diğer ikinci projem birazcık daha orta ve uzun vadeli olan Akatlar projesi. Beşiktaş basketbolu her yerde oynayabilir, her salonda oynayabilir. Ama bu kıymetli araziyi değerlendirip, Beşiktaş'ımıza mali anlamda güç katmamız gerekiyor. Buradan da 300 milyon Dolar gibi bir rakam Beşiktaş'ımıza gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Böyle olduğu takdirde Beşiktaş'ın çok ciddi sorunları da ortadan kalkmış olacak. Yani Beşiktaş bir anlamda kurtulmuş olacaktır. Diğer taraftan Beşiktaş'ımızın belini büken en büyük problem şu an Bankalar Birliği. Bankalar Birliği'nden çıkmamız elzem. Her ne kadar Serdal Adalı; 100 milyon Euro borç artırdılar dese de bu 100 milyon Euro borcun artışının sebebi, 50 milyon Euro'su faiz ödemesidir. 20 milyon Euro da geçmiş vergi borçlarından kaynaklanan borçların ödemesidir. Yani 70 milyon Euro kim seçilirse seçilsin, önümüzdeki sene de yine belinde, sırtında kambur olacaktır. O yüzden bu Bankalar Birliği projesinden kesinlikle çıkmalıyız. Beşiktaş'ın şu an en fazla ihtiyacı olduğu şey; birlik ve beraberlik. Maalesef Süleyman Seba da dahil olmak üzere belki buna, her başkanımızın gidişinde çok kötü yuhalamalar oldu. Çok kötü gönderdik başkanlarımızı. En son Ahmet Nur Çebi genel kurul salonunda yuhalayarak karşılandı. Polis eskortu, polis koruması eşliğinde salonu terk etmek zorunda kaldı. Bunlar hiç Beşiktaş'ımızın ilke ve duruşuna yakışmayan davranışlar. Seçildiğimiz takdirde de, ilk işlerimden biri önce taraftarla, futbol takımını barıştırmak, helalleştirmek. Daha sonra da bir masa etrafına eski başkanlarımızı toplayıp, camiaya birlik ve beraberlik mesajı vermek. Çünkü son 1 aydır hakikaten sportif anlamı bir tarafa koyuyorum ama insanlar kendi aralarındaki problemleri çok ciddi şekilde kişiselleştirdiler. Bir gün biri çıktı konuştu, Beşiktaş'ın yatak odasını herkesin önünde anlattı. Diğer gün, diğer bir arkadaşımız çıktı ona cevap verdi. Başka bir gün yine başka bir arkadaşımız çıktı. Önümüzdeki günlerde Hasan Arat'ın televizyonlara çıkıp yine bir şeyler açıklayacağını duyuyoruz. Yani Beşiktaş'ın düşmanı yine biziz, yine kendimiziz, yine kendi bacağımıza sıkıyoruz. Bunun bir an önce düzelmesi gerekiyor ve camiada birlik ve beraberlik ruhunu yakalamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.