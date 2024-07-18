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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel: TFF yönetimi geçen seneki gibi olursa sert tepki gösteririz - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel: TFF yönetimi geçen seneki gibi olursa sert tepki gösteririz

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Habertürk'e yaptığı açıklamada, şeffaflık ve adil yönetim talep ettiklerini belirtti ve geçen yıl yaşanan olumsuzlukların tekrarlanması durumunda sert tepki göstereceklerini vurguladı. Ayrıca, mevcut seçim ortamının demokratik olduğunu ve iki adaylı rekabetin projelerin artmasına katkı sağladığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:57
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        "Geçen seneki gibi olursa..."
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        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'a konuşan Yücel bu seçimde ortada durduklarını ancak şeffaflık talep ettiklerini dile getirdi.

        Genel kurula katılım sayısını değerlendiren Yücel "Katılım olarak demokratik bir seçim ortamı var. Katılım oldukça iyi bu anlamda memnunuz. Diğer taraftan iki adaylı bir seçimin olması bizi memnun ediyor. Rekabetin olduğu ortamda daha fazla proje üretilir. Güzel bir seçim atmosferi var" ifadelerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞ OLARAK ORTADAYIZ"

        Adaylarla ilgili konuşan Yücel "Biz bağımsız ve ortada duruyoruz. Hangi adayımız kazanırsa o artık bizim başkanımızdır, öpüşürüz. Bizim tek temennimiz hakkaniyetli, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsemesidir. Türk futbolu geçen sezon çok büyük sıkıntılardan geldi. Bunların yaşanmaması için şeffaflık gerekiyor" dedi.

        "GEÇEN SENEKİ GİBİ OLURSA SERT TEPKİ GÖSTERİRİZ"

        Beşiktaş'ın tepkileriyle ilgili açıklamalar da yapan Yücel "Geçen seneki gibi bir yönetim anlayışı sergilenirse sadece Süper Lig'de bir takım varmış gibi imtiyaz verilecekse tepkimizi ağır bir şekilde ortaya koyarız. İyi düşünmek istiyorum. Pozitif düşünelim pozitif olsun. Sadece başkan değil, alt kurullar da önemli. Bıçak kemiğe dayandı demekten ağzımız yoruldu. Köprüden önce son çıkış, bu seçim o nedenle çok önemli. Türk futbolu için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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