Hüseyin Yücel’den Sergen Yalçın ve Samet Aybaba açıklaması!

Radyogol’e konuşan Yücel, Samet Aybaba'nın görevden alındıktan sonra yaptığı açıklamalarla ilgili “Dinamiti ateşledi ve camianın ortasına bıraktı! İşleri çok kişiselleştirdiler ve bambaşka bir yere çektiler. Bu işten en büyük zararı Beşiktaş gördü” ifadelerini kullandı.

Yücel, rakibi olan Serdal Adalı'nın açıklamaları için; “Serdar Adalı ‘Paradan bahsetmeyelim’ diyor. Basın mensupları ve kendisi sürekli aynı şeyleri soruyor, cevap verince suçlu ben oluyorum! Serdar Adalı, 'Paranı vereyim de Beşiktaş’ın yakasından düş.’ demeye getiriyor. "Beşiktaş camiası benim ne kötülüğümü görmüş? Para anlamında Beşiktaş’ın kısa vadeli ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmek için bütün planlarımız hazır.

Sayın Adalı’ya da ‘Sizin planlarınız hazır mı?’ diye sordum, bana ‘Sen kimsin de bana bu soruyu soruyorsun’ şeklinde absürt bir cevap verdi. Serdar Adalı bana bir yandan ‘İkinci başkanım ol, gel beraber yürüyelim.’ diyor, bir yandan da ‘Paranı al, Beşiktaş’ın yakasından düş.’ diyor. Bu ne yaman çelişki" diye konuştu.