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Husumetli gençler arasındaki kavga cinayetle bitti

İzmir'in Buca ilçesinde, 20 yaşındaki Burak Şahin, husumetli olduğu aynı yaştaki Bünyamin Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan Bünyamin Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı

izmir husumetli cinayeti
DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, Burak Şahin (20),husumetli olduğu aynı yaştaki Bünyamin Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Bünyamin Ö. ile Burak Şahin saat 02.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bünyamin Ö., yanında taşıdığı bıçağı Şahin'e saplayıp, kaçtı.

Kanlar içinde kalan Şahin, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Bünyamin Ö.'yü sabah saatlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Bünyamin Ö.'nün polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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