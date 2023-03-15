Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te tartışma cinayetle bitti - En son haberler
ABONE OL

Gaziantep'te husumetli tartışması cinayetle bitti: Silahla öldürüldü

Gaziantep'te, Abdullah Cengiz ile husumetli olduğu kişi ya da kişilerle arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Silahla vurulan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartışma cinayetle bitti - En son haberler
İHA

Gaziantep'te, silahlı vurulan kişi, hastanede hayıtını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Cengiz (43) ile husumetli olduğu kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Abdullah Cengiz, ağır yaralandı.

Cengiz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cengiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS örnek soru kitapçığı için TIKLAYIN! MEB 2023 LGS örnek soru kitapçığını yayınladı!
GÜNDEM LGS 2023 örnek soru kitapçığı
MHP lideri Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
GÜNDEM Bahçeli: Hiçbir felaket yürüyüşümüzü sekteye ...
Şanlıurfa sel anı kameraya böyle yansıdı! Son dakika: Sel kara yolunu böyle yuttu! - Video haber
GÜNDEM O an kameraya yansıdı! Sel kara yolunu böyle yuttu!
KATLİAM PUSUSU| Son dakika: Eski sevgili pusu kurdu! 4'ü ağır 5 kişiyi yaraladı
GÜNDEM Eski sevgili pusu kurdu! 4'ü ağır 5 kişiyi yaraladı
ING EMEKLİ PROMOSYON 2023 | ING Bank emekli promosyon ücretleri güncellendi! ING Bank ne kadar emekli promosyon veriyor?
GÜNDEM ING Bank EYT emekli promosyon kampanyası
Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri 2023 | Yapı Kredi ne kadar EYT emekli maaş promosyonu veriyor?
GÜNDEM Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri
Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor - Güncel haberler
GÜNDEM Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
Finansbank emekli EYT promosyon kampanyası 2023 | QNB Finansbank ne kadar EYT emekli maaş promosyonu veriyor?
GÜNDEM Finansbank emekli EYT promosyon kampanyası
Konut satışları şubatta düştü
GÜNDEM Konut satışları şubatta düştü
Depremzedeye "fahiş fiyattan" kiraya adli işlem
GÜNDEM Depremzedeye "fahiş fiyattan" kiraya adli işlem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.