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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisi boynundan bıçakladı

        Tartıştığı husumetlisi boynundan bıçakladı

        Sakarya'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda boynundan bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:58
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        Husumetlisi boynundan bıçakladı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen olayda, T.T. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., darp ettiği T.T.'yi boynundan bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin arıdndan hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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