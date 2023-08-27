Yolda karşılaştığı husumetlisi göğsünden bıçakladı, kurtarılamadı
Kilis'te, Suriye uyruklu Abdülhamit Cibari, yolda karşılaştığı husumetli olduğu vatandaşı Kusay T. arasında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklandı. Cibari, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Kilis'in Osman Gazi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan her ikisi de Suriye uyruklu Kusay T. (18) ile Abdülhamit Cibari (21), yolda karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kusay T., bıçakla Abdülhamit Cibari'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdülhamit Cibari, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.