Hyundai Assan üretime ara veriyor

HABERTURK.COM / İHA

Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Küresel salgın olarak tanımlanan koronavirus (Covid-19) hastalığının Türkiye'yi de etkilemesi sonucu Hyundai Assan da çalışanlarına yönelik gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesinin, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Türk otomotiv ve lastik sanayisinde koronavirüs salgını ile ilgili olarak Mercedes-Benz, Oyak Renault, Honda, Türk Traktör, Otokar, Toyota, Ford Otosan, Pirelli ve Brisa üretimlerine ara verdiklerini açıklamıştı.

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