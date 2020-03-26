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Hyundai Assan üretime ara veriyor

Koronavirüs salgını kapsamına Türk otomotiv sanayisinde bir fabrikada daha üretime ara verildi. Hyundai Assan'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında fabrikada ara verilecek. Türk otomotiv ve lastik sanayisinde koronavirüs salgını ile ilgili olarak Mercedes-Benz, Oyak Renault, Honda, Türk Traktör, Otokar, Toyota, Ford Otosan, Pirelli ve Brisa üretimlerine ara verdiklerini açıklamıştı

Hyundai Assan
HABERTURK.COM / İHA

Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı. 

Küresel salgın olarak tanımlanan koronavirus (Covid-19) hastalığının Türkiye'yi de etkilemesi sonucu Hyundai Assan da çalışanlarına yönelik gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesinin, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Türk otomotiv ve lastik sanayisinde koronavirüs salgını ile ilgili olarak Mercedes-Benz, Oyak Renault, Honda, Türk Traktör, Otokar, Toyota, Ford Otosan, Pirelli ve Brisa üretimlerine ara verdiklerini açıklamıştı.

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