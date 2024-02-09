Hyundai ve Iveco'dan ticari araç işbirliği

Hyundai Motor Company ve Iveco Group, Hyundai'nin Global eLCV platformunu kullanarak, Avrupa için Iveco markalı araç üretecek. İki grup geçtiğimiz hafta tamamen elektrikli hafif ticari üretilecek araçla ilgili anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Yeni araç, Iveco Grubu'nun elektrikli hafif ticari araç ailesine katılacak.

Hyundai Motor ve Iveco Group, Mart 2022'de başlattıkları ortaklığın hidrojenle çalışan ticari araçlarla ilgili somut sonuçlara ulaştığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Iveco markalı araç, 2.5 ton ile 3.5 ton arasındaki ticari araçlar için özel tasarlanmış olan Hyundai'nin yeni global tamamen elektrikli hafif ticari araç (eLCV) platformunu uygulayan ilk ihracat modeli olacak.

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Yeni platform, kargo yükleme ve taşıma için gelişmiş kullanılabilirlik sunan alçak tabanlı bir tasarıma sahip olacak.

Ortaklık çerçevesinde, Hyundai, Avrupa pazarı için Iveco markalı şasi kabini üretecek ve tedarik edecek. Iveco Grubu da tüm araçları yalnızca satış kanalları aracılığıyla yerel olarak özelleştirip dağıtacak.

Iveco Group'un Hyundai'nin Global eLCV platformunu temel alan yeni ürünü, bu yıl 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek olan IAA Transportation 2024 Fuarı’nda tanıtılacak.

Konuya ilişkin konuşan Iveco Grubu Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, "Bu anlaşmanın sadece ürün yelpazemizin iddiasını artırmakla kalmayıp aynı zamanda Hyundai ile olan ilişkimizi güçlendireceğinden ve sürdürülebilir iş birliğine dayalı ortak projelerin önünü açacağından eminiz" diye konuştu.

Hyundai Motor Company Genel Müdür Yardımcısı ve Küresel Ticari Araç ve Hidrojen İş Birimi Başkanı Ken Ramírez de, "Global eLCV platformumuzun, Iveco Group'un Avrupa pazarındaki uzmanlığıyla birleştiğinde, hafif ticari araç pazarında dönüştürücü bir güç olacağına ve Avrupa'da karbon nötr bir geleceğin hızlandırılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.