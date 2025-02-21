I. Beyoğlu Film Günleri başladı

Beyoğlu'nda, dünya barışına en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde sanatın birleştirici gücünü tüm insanlığa tekrardan hatırlatacak önemli bir projeye imza atıldı. Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'daki Başkonsolosluklar ile işbirliği yaparak I. Beyoğlu Film Günleri’ni başlattı. Etkinliğin açılış töreni İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirildi. Törene; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos’un yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ilk gösterimi olan İtalya yapımı ‘Dünyanın En Güzel Günü’ filmi izleyiciyle buluştu. 27 Şubat’a kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında 14 farklı ülkenin Başkonsoloslukları ve Kültür Merkezleri tarafından seçilen 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle izleyicilerin beğenisine sunulmuş olacak

“SINEMANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ HEP BİRLİKTE HISSEDECEĞIZ”

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sinema’nın geçmişten bugüne Beyoğlu’nun ruhuna işlediğini belirterek "1. Beyoğlu Film Günleri’nde, sinemanın ortak dili sayesinde, farklı coğrafyalardan gelen hikâyeleri birlikte seyredeceğiz. Her film, kendi kültürünün bir yansıması olacak ve hepimizi ortak bir duygu etrafında buluşturacak. Biz sanatı her daim destekledik ve her yeni adımımızda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“KÜLTÜREL BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUZ”

İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente da ortak bir projede daha buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beyoğlu Film Günleri’nin kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bu festival, sinemanın diyalog ve karşılıklı anlayış sağlama konusundaki birleştirici gücünü göz önüne seriyor” diye konuştu.

FİLM GÖSTERİMLERİNE ÜCRETSİZ REZERVASYON YAPTIRILABİLECEK

Uluslararası sinema buluşmasında Türkiye’nin öncülüğünde Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Filipinler, Fransa, Hindistan, KKTC, İtalya, Japonya, Makedonya ve Macaristan olmak üzere 14 ülke katıldı. Film gösterimleri; 21 Şubat Cuma günü saat 14:00’te, 23 Şubat Pazar günü saat 19:00’da, 25 Şubat Salı günü 14:00 -19:00 saatleri arasında, 26 Şubat Çarşamba günü 14:00 -19:00 saatleri arasında, 27 Şubat Perşembe günü ise 16:00-19:00 saatleri arasında İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek. Gösterimlere katılmak isteyen sinemaseverler, Beyoğlu App Etkinlikler sekmesinden ücretsiz rezervasyon yaptırabilecekler.