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IAF'nin yeni başkanı Cem Altan oldu

40 ülkedeki 100 bin hazır giyimcinin başkanlığına Türk sanayici Cem Altan seçildi. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’na (IAF) 2 yıl süresince başkanlık yapacak olan Cem Altan, dünya moda endüstrisini daha temiz, daha yeşil ve daha dijital bir düzeye taşımak için çalışacağını vurguladı

IAF'nin yeni başkanı Cem Altan oldu
HABERTURK.COM

40’ı aşkın ülkeden hazır giyim dernekleri ile 100 binden fazla şirketi ve 20 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun (IAF) Başkanlığına Türk iş insanı Cem Altan seçildi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Cem Altan, IAF Genel Kurulu’nda oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Altan'ın, 7 Kasım 2021’de Belçika'nın Antwerp kentinde yapılacak olan 36. IAF Konvansiyonu'nda görevi mevcut başkan Han Bekke'den devralacağı öğrenildi.

Merkezi Hollanda’da bulunan IAF'a 2 yıl süreyle başkanlık yapacak olan Cem Altan, pandemi nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi hazır giyimde de zorlu bir dönem yaşandığını, ancak bu sıkıntıları aşmak için uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirdiklerini söyledi.

IAF’ı, ‘markalar, perakendeciler ve üreticiler de dahil olmak üzere tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki hazır giyim şirketlerinin çıkarlarını genellikle kendi sektör dernekleri aracılığıyla temsil ettiği küresel bir federasyon’ olarak tanımlayan Altan, IAF Başkanlığı’nın tam da bu çeşitliliği yansıttığını vurguladı.

Altan, "2014 yılından bu yana İHKİB’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olduğum IAF’ta Başkanlığı Sayın Han Bekke'den devralacağım. Özellikle pandemi şartları altında büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Han Bekke liderliğinde hazır giyim sektörünü daha temiz, daha yeşil ve daha dijital bir düzeye taşımak için çok çalıştık. Dünya moda endüstrisini Bekke’nin bıraktığı yerden alıp daha ileriye taşımak için çaba harcayacağım. Yeni pozisyonum birçok sorumluluk, sıkı çalışma, vizyon ve iş birliği gerektiriyor" dedi.

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