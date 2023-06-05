Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane görevini devretti

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane görevini RwandAir Üst Yöneticisi (CEO) Yvonne Manzi Makolo'ya devretti

IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane görevini devretti
AA

Dünya havacılık sektörünün liderleri ve bütün paydaşlarını bir araya getiren IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor.

Genel kurulda, bir yıllık IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı süresini başarıyla tamamlayan Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, görevini RwandAir CEO'su Makolo'ya bıraktı.

Görevi devralan Makolo, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenecek ilk kadın oldu. Makolo, görevi bir yıl boyunca sürdürecek. Mehmet T. Nane ise bir yıl daha IATA İcra Kurulu'nda yer almaya devam edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nane, havacılık sektörünün oldukça zorlu bir döneminde, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmenin ve IATA'nın ilk Türk başkanı olmanın kendisi için büyük bir gurur ve ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Nane, "Başta IATA Genel Müdürü Willie Walsh olmak üzere tüm IATA ekibine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi ise bambaşka bir gururu yaşıyorum; çünkü görevi benden devralan RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo, IATA'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak. Kendisine global havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini destekleyecek çalışmalarında sonsuz başarılar diliyorum." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel hava yolu sektöründe 9,8 milyar dolar net kâr bekleniyor
İŞ-YAŞAM Küresel hava yolu sektöründe 9,8 milyar dolar net kâr ...
Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın galibi Galatasaray Üniversitesi oldu
İŞ-YAŞAM Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması sonuçlandı
Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim töreni
İŞ-YAŞAM Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Üretici-tüketici fiyatlarındaki makas kapandı
İŞ-YAŞAM Üretici-tüketici makası kapandı
Denizlerde 'karbondioksit emisyonu' düzenlemesi
İŞ-YAŞAM Denizlerde 'karbondioksit emisyonu' düzenlemesi
SON DAKİKA: TÜİK duyurdu! Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Bakan Bolat: Hedefimiz üretim ve ticareti artırmak
İŞ-YAŞAM Bakan Bolat: Döviz rezervimizi artırmak istiyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda devir teslim töreni
İŞ-YAŞAM Bakan Kacır görevi Varank'tan devraldı
İş dünyasından yeni Kabine değerlendirmesi
İŞ-YAŞAM İş dünyasından yeni Kabine değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte yeni kabinedeki ekonomi kadrosu - Kabine Haberleri
İŞ-YAŞAM Yeni Kabine'deki ekonomi kadrosu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.