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        Haberler Televizyon İAÜ İletişim Ödülleri'nde Show TV ve Habertürk'e ödül

        İAÜ İletişim Ödülleri'nde Show TV ve Habertürk'e ödül

        İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "İAÜ İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu. 40 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama neticesinde yılın en iyileri seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 21:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:03
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        Habertürk ve Show TV'ye ödül
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        Kültür, sanat, medya ve internet gibi 26 farklı dal ve büyük onur ödülünün sahiplerini bulduğu törene iletişim ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı. Show TV ve Habertürk birçok farklı kategoride ödüle layık görüldü.

        Show TV törende 2 ödül birden aldı. Yılın En İyi Televizyon Kanalı Show TV seçilirken, Yılın En İyi Magazin TV Programı kategorisinde ödülün sahibi Pazar Sürprizi programı oldu.

        Habertürk TV’nin başarılı sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri ödülünün sahibi oldu. Habertürk TV’de ekrana gelen Ender Saraç ile İyi Yaşam programı ise Yılın En İyi Sağlık TV Programı ödülüne layık görüldü.

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        #İAÜ ödülleri
        #haberler
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