İBB Başkan adayı Murat Kurum oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Oyumuzu kullandık. Oyumuzun İstanbulumuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da İstanbul'un, çocuklarımızın geleceği adına bugün bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem trafik çilesinin bitirilmesi hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta hep birlikte atmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullu'lar ile birlikte kutlayacağız." dedi.