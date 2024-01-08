İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar’daki Balıkçılar Çarşısı esnafını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kurum’la vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorduğu soru üzerine Kurum, "Sadece Üsküdar'da, Ferah Mahallesi'nde, Kirazlıtepe'de yaptıklarımızı biliyorsunuz değil mi? Şimdi biz Üsküdar'da inşallah başkanımla (Üsküdar Belediye Başkanı) o 5 bin konutluk projemizi Üsküdar'ın her mahallesine yayacağız. Her mahallesinde bizim izimizi göreceksiniz. El ele, gönül gönüle gideceğiz." cevabını verdi.

"İNŞALLAH FİKİRTEPE'Yİ EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

Kurum, ilçedeki kentsel dönüme ilişkin "Sadece Fikirtepe'de yapılan inşaat, kentsel dönüşüm sayısı, şu an mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminin yaptığının iki katı. Size ne söz verdiysek hep o sözün peşinde koştuk. O sözümüzü tuttuk. İnşallah Fikirtepe'yi de en kısa sürede bitireceğiz." dedi.

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Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak tebrik ettiğini, bununla ilgili neler söylemek istediğini sorması üzerine, Kurum, Ankara’ya gittiğinde Bahçeli’yi makamında ziyaret edeceğini söyledi.

Bu sabah Eyüpsultan Camisi’ne gittiklerini, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın mezarlarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Kurum, daha sonra esnaf ziyareti yaparak vatandaşları dinlediklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaşlarla iç içe olacaklarını, onların sorunlarını dinleyeceklerini dile getiren Kurum, onların problemlerine çözüm bulacaklarını ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Gayretimiz, güzel İstanbul için. Bu güzellikleri daha da zenginleştirmek için olacak ve 16 milyonla birlikte yapacağız. Buradaki balıkçı esnafımızla şuradaki kasabımızla manavımızla birlikte bu süreci yürüteceğiz. Çünkü burada 5 binin üzerinde esnafımız var. Esnafımız bu işin bir parçası, paydaşı. Gençlerimiz, kadınlarımız yine paydaşı ve onlarla el ele inşallah bu sürecimizi yürüteceğiz."