İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 2026 Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları neden açıklanmadı?
İBB burs başvuru sonuçları sorgulaması sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde başlayan 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" başvurular sona erdi. Geçtiğimiz sene aralık ayının son günü İBB burs başvuru sonuçları erişime açılmıştı. Peki, 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları neden açıklanmadı, burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere tanınan burs imkanından yararlanmak isteyenler başvurularını kasım ayında tamamladı. Şimdi gözler ‘’İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusunun yanıtına çevrildi. Değerlendirme süreci tamamlandığında, burs almaya hak kazanan öğrenciler sonuçlarını dijital kanallar üzerinden öğrenebilecek. İşte, İBB burs sonuçları ile ilgili son durum
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi yok. İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayının son haftası veya aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.
Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak.
Ekonomik koşullar göz önüne alınarak İBB, eğitim desteği miktarında bu yıl önemli bir güncellemeye gitti. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde lisans ve ön lisans öğrencilerine sağlanacak destek tutarı 20.000 TL olarak belirlendi.
Toplam Öğrenci Sayısı: 100.000 Üniversiteli
Öğrenci Başına Destek: 20.000 TL
Toplam Bütçe: 2 Milyar TL