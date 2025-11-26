İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 2026 Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları neden açıklanmadı?

İBB sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere tanınan burs imkanından yararlanmak isteyenler başvurularını kasım ayında tamamladı. Şimdi gözler ‘’İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusunun yanıtına çevrildi. Değerlendirme süreci tamamlandığında, burs almaya hak kazanan öğrenciler sonuçlarını dijital kanallar üzerinden öğrenebilecek. İşte, İBB burs sonuçları ile ilgili son durum