İBB burs başvuru tarihleri 2026-2027: İBB burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik Genç Üniversiteli Sosyal Desteği için yeni dönem süreci belli oldu. Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihleri, başvurunun nereden yapılacağı ve kimlerin destekten faydalanabileceği sorularına yanıt arıyor. İBB burs başvurularında öğrencinin eğitim durumu, ikamet adresi ve başarı notu gibi çeşitli şartlar dikkate alınıyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve kimler burs alabilir? İşte, İBB burs başvuru tarihleri…