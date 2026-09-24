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        Haberler Bilgi İBB burs başvuru tarihleri 2026-2027: İBB burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

        İBB burs başvuru tarihleri 2026-2027: İBB burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

        İBB burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin gündemine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında yeni dönem başvuru takvimini açıklarken öğrenciler İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte, İBB burs başvuru şartları hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 23:21 Güncelleme:
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik Genç Üniversiteli Sosyal Desteği için yeni dönem süreci belli oldu. Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihleri, başvurunun nereden yapılacağı ve kimlerin destekten faydalanabileceği sorularına yanıt arıyor. İBB burs başvurularında öğrencinin eğitim durumu, ikamet adresi ve başarı notu gibi çeşitli şartlar dikkate alınıyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve kimler burs alabilir? İşte, İBB burs başvuru tarihleri…

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        İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026-2027 dönemi İBB burs başvuruları 29 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular için öğrencilere belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlama imkanı sunulacak. İBB burs başvurularının son tarihi ise 23 Ekim 2026 olarak açıklandı.

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        İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İBB burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler işlemlerini Genç Üniversiteli internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için İstanbul Senin uygulaması da kullanılabilecek.

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        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuracak öğrencilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. İBB burs başvuru şartları şöyle:

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        * Öğrencinin kendisinin veya anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,

        * Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

        * Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak,

        * Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okumak,

        * Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması,

        * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak.

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        İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında 125 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL ödeme yapılacak.

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