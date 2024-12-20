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        Haberler Bilgi Gündem İBB burs sonuçları açıklandı mı? Genç Üniversiteli 15 bin TL İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sunduğu "Genç Üniversiteli" burs programında sonuçlar için geri sayım başladı. Kasım ayında tamamlanan başvuruların ardından 100 bin öğrenciye 15 bin TL'lik destek sağlanması hedefleniyor. Eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlayan bu burs, gençlerin geleceğine önemli bir katkı sunacak. Sonuçlar, gencuniversiteli.ibb.istanbul platformu üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, büyük bir heyecanla İBB'den gelecek açıklamayı bekliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 22:22 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:22
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatına destek için başlattığı “Genç Üniversiteli” burs programında sona yaklaşıyor. Bu yıl 100 bin üniversite öğrencisine toplamda 15 bin TL burs verilmesi planlanırken, değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinde erişime açılacak. Maddi destekle öğrencilerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu program, binlerce gencin umut kaynağı oldu. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte güncel bilgiler...

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        İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu bilgiler ışığında Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının aralık ayının sonlarına doğru belli olması bekleniyor.

        3

        İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

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        İBB YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

        2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7500 TL olarak belirlenmişti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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