İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinde geri sayım hızlandı. Başvuruların ardından binlerce öğrencinin burs sorgulama ekranı için bekleyişi devam ediyor. Toplam 2 milyar TL’lik desteğin dağıtılacağı programda sonuçların “İstanbul Senin” mobil uygulaması ile resmi portal üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. İki taksit halinde verilecek 20 bin TL’lik burs ödemesinin ne zaman hesaba yatacağı ise en çok araştırılan konular arasında. Öğrenciler şimdiden “İBB bursu ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...