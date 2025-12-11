Habertürk
        İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025- 2026 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı

        İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sunduğu eğitim desteğine dair bekleyiş sürüyor. 2025-2026 dönemi başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler artık sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda, İBB'nin değerlendirme sürecini ne zaman tamamlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların Ocak ayı başında açıklanması, bu yıl da benzer bir takvimin işaretçisi olarak görülüyor. Peki, İBB burs sonuçları bu sene hangi tarihte erişime açılacak? İşte detaylar...

        11.12.2025 - 00:25
        1

        İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinde geri sayım hızlandı. Başvuruların ardından binlerce öğrencinin burs sorgulama ekranı için bekleyişi devam ediyor. Toplam 2 milyar TL’lik desteğin dağıtılacağı programda sonuçların “İstanbul Senin” mobil uygulaması ile resmi portal üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. İki taksit halinde verilecek 20 bin TL’lik burs ödemesinin ne zaman hesaba yatacağı ise en çok araştırılan konular arasında. Öğrenciler şimdiden “İBB bursu ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

        2

        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar başvurular tamamlandıktan sonra belli olacak.

        3

        İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

        Geçtiğimiz yıl 2024 2025 öğretim döneminde, İBB bursu ilk taksit ödemesi 7 Ocak'ta yatmaya başlamıştı. Bu seneki ödemelerin de Ocak ayında yapılması öngörülüyor.

        4

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

