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        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin TL Genç Üniversiteli İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerine İBB burs imkanı sağlayacağını açıklamıştı. İBB bursları, yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak. Başvuru sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinde duyurulacak. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mıi, ne zaman açıklanacak? İşte, Genç Üniversiteli İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:45
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 15 bin lira verileceğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular, geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

        2024-2025 İBB burs ücretleri bu yıl 15 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler 2 taksit halinde gerçekleştirilecek.

        İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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        İLK TAKSİT TARİHİ BELLİ OLDU

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu. İlk taksit açıklaması ardından gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrildi.

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