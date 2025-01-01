İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

2024-2025 İBB burs ücretleri bu yıl 15 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler 2 taksit halinde gerçekleştirilecek.

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.