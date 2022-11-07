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2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek amaçlı burs imkanı sağlıyor. Belirlenen tarihleri aralığında burs almak isteyen öğrencilerin işlemleri tamamlandı. 2022-2023 Eğitim yılı için geçerli olacak İBB bursu sonuçlarının açıklanacağı gün ise gündemdeki yerini aldı. Sonuçlar belli olduğunda listede ismi olanlar burs almaya hak kazanacak.

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  • İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İBB Üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı

    2022-2023 Eğitim yılı içerisinde ihtiyacı olan öğrencilere İBB burs veriyor. Burs almak isteyen öğrenciler gerekli şartları taşımak koşuluyla 26 Eylül - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında İBB burs başvuru işlemlerini tamamladı. Başvurular İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınmıştı.  Sonuçların ne zaman ve nerden duyurulacağı ise merak ediliyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte İBB Üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı
  • İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İBB Üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı

    2022 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    Geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu yılda benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.
  • İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İBB Üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı

    İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN DUYURULUR?

    İBB burs sonuçlarının "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden duyurulacağı bekleniyor.

    İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İBB Üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı

    İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları açıkladı.

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere toplam 4.500 bin TL burs desteği sağlanacak. Başvuru esnasında verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla gerekli görülen durumlarda sosyal inceleme yapılabilecek.
  • İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İBB Üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı

    KİMLER BURS ALAMAYACAK?

    Yabancı uyruklu öğrenciler, gelir durumu iyi olanlar, açık öğretimde okuyanlar, yurtdışında okuyanlar, 25 yaşından büyükler, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İBB burslarından yararlanamaz.

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