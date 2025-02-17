İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans eğitimi alan 100 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacağını duyurmuştu. Üniversite öğrencilerine verilecek "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" tutarı ise 15.000 TL olarak belirlenmişti. İki taksit halinde ödenecek bursların ilk taksidi 7 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. İkinci dönemin başlamasıyla beraber gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, Genç Üniversiteli 2025 İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…