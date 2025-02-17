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        Haberler Bilgi Yaşam İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEME TARİHİ 2025 VE TUTARI || Genç Üniversiteli İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        İBB bursu 2. taksit ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi

        İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine 15 bin TL tutarında eğitim desteği sağlıyor. "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" kapsamında ön lisans ve lisans eğitimi alan 100 bin öğrenciye ilk taksit ödemesi 7 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. 2. dönemin başlamasıyla birlikte 7.500 TL tutarındaki 2. taksit ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Genç Üniversiteli İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:56
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans eğitimi alan 100 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacağını duyurmuştu. Üniversite öğrencilerine verilecek "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" tutarı ise 15.000 TL olarak belirlenmişti. İki taksit halinde ödenecek bursların ilk taksidi 7 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. İkinci dönemin başlamasıyla beraber gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, Genç Üniversiteli 2025 İBB bursu 2. taksit ödeme tarihi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

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        İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        İBB bursu 2. taksit ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. İBB burs ödeme tarihleri takvimine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

        2023-2024 eğitim öğretim yılı için verilen İBB bursunun ikinci taksit ödemesi şubat ayında gerçekleştirilmişti.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu sene de 2. taksit ödemelerinin şubat veya mart ayında yapılması bekleniyor.

        Ancak kesin tarih İBB tarafından duyurulacak.

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        ÖDEME TARİHLERİ İBB TARAFINDAN DUYURULACAK

        İBB burs ödeme tarihleri ve diğer duyurular için İBB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeniz önerilir.

        Ayrıca başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.

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        İBB BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında İBB burs ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl 100 bin öğrenciye 7.500 TL + 7.500 TL olmak üzere 2 taksit halinde ödeme yapılacak.

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        İBB BURS ÜCRETİ NEREYE YATAR?

        İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır.

        Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.

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