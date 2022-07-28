Artan pahalılık nedeniyle üniversiteli öğrencileri çeşitli burslara başvuru yapıyor. İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine burs yardımında bulunacak. İBB burslarına ilişkin zam açıklaması geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...
İBB 2022-2023 BURSU NE KADAR?
İBB burslarına zam beklentisi geçen yıldan bu yana vardı. Ancak beklenen zam duyurusu daha yeni geldi. İBB Başkanı İmamoğlu bu seneden itibaren İBB Genç Üniversiteli bursunun artacağını açıkladı. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz.
İBB BURSU ARTTI MI?
İBB bursu alınan karar doğrultusunda 1300 TL arttı. Buna göre geçen sene 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödenen İBB Genç Üniversiteli burslarında yüzde 40'a yakın zam oldu.
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
YORUMLAR