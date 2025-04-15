İBB Çocuk Şenliği başlıyor! İBB Çocuk Şenliği ücretsiz mi, biletler nereden alınır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği Çocuk Şenliği başlıyor. Bu sene 39.'su gerçekleştirilecek şenlikte müzik, hikâye oluşturma gibi atölyelere ve tiyatro oyunlarına ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek. Peki, İBB Çocuk Şenliği ne zaman başlıyor ve biletler nereden alınır? İşte, detaylar...
İBB Tiyatroları'nın bu sene 39.'sunu düzenlediği Çocuk Şenliği için geri sayım başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel düzenlenen ve birçok tiyatro oyununun sahneleneceği şenlikte, çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok atölye de yer alacak. Peki, İBB Çocuk Şenliği ne zaman başlıyor?
İBB ÇOCUK ŞENLİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 39.’sunu düzenlediği “Çocuk Şenliği,” 20 Nisan 2025 Pazar günü başlıyor.
ÇOCUK ŞENLİĞİ KAPSAMINDA ÜCRETSİZ OLAN ETKİNLİKLER
Ücretsiz atölyeler
Doç. Dr. Bülent Sezgin’in düzenlediği “Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk”,
Yonca İnal, Ayris Ekşi’nin düzenlediği “Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı?”,
Nevin Köksal Yatman’ın düzenlediği “Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi”,
Özgür Atkın’ın düzenlediği “Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl!”,
Hamit Erentürk’ün düzenlediği “Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi”,
İlkem Ulugün’ün düzenlediği “Hareket ve Doğaçlama Atölyesi”,
Derya Yıldırım’ın düzenlediği “Bir Hikâye, Bin Dünya”,
Dilan Mine’nin düzenlediği “Uğurlu Mask Atölyesi”.
Ücretsiz tiyatro oyunları
Sesler Ülkesi,
Çöpsüz Dünya,
Fındıkkıran,
Masal,
Sevdalı Bulut,
Şebo Müzikali (Kocaeli Şehir Tiyatroları-Konuk Oyun),
Ben De Uçabilirim (Eskişehir Şehir Tiyatroları-Konuk Oyun)