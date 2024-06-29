İBB'den Sağmalcılar Viyadüğünde yol bakım çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı. Viyadüğün Aksaray yönü, 10 gün boyunca 23.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak
Giriş: 29.06.2024 - 05:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 05:13
İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
AA'nın haberine göre; çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.
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