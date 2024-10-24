İBB, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için Yuvamız İstanbul merkezlerine 8 kreş daha ekledi. Avrupa ve Anadolu yakasında olmak üzere açılan yeni kreşlere başvurular devam ediyor. Ebeveynler detaylı bilgi ve ön başvurularını tamamlamak için 'yuvamız.ibb.istanbul' sitesini ziyaret edebilir. İşte, İBB yeni kreşleri başvuru tarihleri...