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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İBB Kültür Habitat Sahne açıldı

        İBB Kültür Habitat Sahne açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından hayata geçirilen Habitat Sahne, Şişli'deki İBB Habitat Yaşam Merkezi'nde kapılarını açtı! İstanbul kültür sanat hayatının yeni merkezi, mail üzerinden başvuruyla İBB Kültür'den tahsis edilerek, tiyatrolar, performans sanatçıları ve bağımsız sanatçıların kullanımına sunulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:36
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        İBB Kültür Habitat Sahne açıldı
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        İBB Kültür Habitat Sahne, tiyatro toplulukları ve sanatseverler için özenle tasarlanmış bir mekân sunuyor. 130 kişilik kapasitesiyle modern bir blackbox sahne olarak tasarlanan tiyatro salonu, okuma provaları ve atölyeler için salon olmak üzere toplam 1332 metrekare alana kuruldu. Habitat Sahne, güncel teknolojiyle donatılmış altyapısı sayesinde hem seyirciler hem de sanatçılar için konforlu bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.

        İlk Hafta Programı ile Merhaba!

        İBB Kültür Habitat Sahne ilk haftasında dört tiyatro oyununu sahnesinde ağırlıyor. Tiyatro Pera’dan “Barda Son Gece”, Kats Sahne’den “Seyirci”, Şişli Tiyatrosu’ndan “Yan Rol” adlı yetişkin oyunları ve Tiyatro Fanzin’den “Shakespeare’in Perileri” adlı çocuk oyunu, Itri Bach klasik müzik konseri ile atölyeler Habitat Sahne’de olacak. Oyun ve konserlere ait biletler Biletix’ten temin edilirken, atölyelere ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir. Habitat Sahne programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

        Habitat Sahne’ye, oyun sahnelemek ve prova alanı olarak kullanmak için (tahsis ederek) habitatsahne@ibb.gov.tr adresinden başvuruda bulunulabilir. Habitat Sahne İstanbul’un kalbinde, Şişli’de sanatçıları ve sanatseverleri bekliyor.

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        #Habitat Sahne
        #İBB Kültür
        #istanbul büyükşehir belediyesi
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