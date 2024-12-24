İBB Kültür Habitat Sahne açıldı

İBB Kültür Habitat Sahne, tiyatro toplulukları ve sanatseverler için özenle tasarlanmış bir mekân sunuyor. 130 kişilik kapasitesiyle modern bir blackbox sahne olarak tasarlanan tiyatro salonu, okuma provaları ve atölyeler için salon olmak üzere toplam 1332 metrekare alana kuruldu. Habitat Sahne, güncel teknolojiyle donatılmış altyapısı sayesinde hem seyirciler hem de sanatçılar için konforlu bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.

İlk Hafta Programı ile Merhaba! İBB Kültür Habitat Sahne ilk haftasında dört tiyatro oyununu sahnesinde ağırlıyor. Tiyatro Pera’dan “Barda Son Gece”, Kats Sahne’den “Seyirci”, Şişli Tiyatrosu’ndan “Yan Rol” adlı yetişkin oyunları ve Tiyatro Fanzin’den “Shakespeare’in Perileri” adlı çocuk oyunu, Itri Bach klasik müzik konseri ile atölyeler Habitat Sahne’de olacak. Oyun ve konserlere ait biletler Biletix’ten temin edilirken, atölyelere ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir. Habitat Sahne programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.