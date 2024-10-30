İBB emeklilere pazar desteği başvuru tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanmıştı. Buna göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan emeklilere pazar desteği bugün itibarıyla başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekli, yıllık 10 bin TL turarındaki destek ödemesinden yararlanabilecek. Peki, 2024 emeklilere pazar desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, İBB pazar desteği başvuru ekranı…