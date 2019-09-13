İBB Şehir Tiyatroları sezonu açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tiyatro sezonunu açıyor. Yeni sezonda sahnelenecek olan oyunlar, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.
Habertürk'ten Elif Çayhan'ın haberine göre basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları müdür yardımcılarının yanı sıra Zihni Göktay, Nilgün Kasapbaşoğlu, Funda Postacı, Hikmet Körmükçü, Şükrü Türen, Sinan Bengier, Mazlum Kiper, Ayşe Kökçü, Nergis Çorakçı, İskender Bağcılar, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder, Yıldıray Şahinler, Murat Garipağaoğlu, Erkan Sever, Aziz Sarvan, Şebnem Köstem, Sevinç Erbulak, Süeda Çil, Yıldıray Şahinler, Selçuk Soğukçay, Bahtiyar Engin, Gün Koper, Ahmet Saraçoğlu, Serdar Orçin, Arda Aydın, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Mert Turak, Ali Mert Yavuzcan, Caner Çandarlı ve emekli sanatçılar katılacak.
YORUMLAR