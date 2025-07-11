İBB soruşturmasında 8 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.
8 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTENDİ
Gözaltına alınan isimler sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i tutuklama talebiyle, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kalması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.