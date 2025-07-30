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        Haberler Bilgi Gündem İBB Spor Okullarına kayıtlar sürüyor: Kimler spor okuluna kaydolabilir, kayıtlar nereden yapılır, hangi branşlar var?

        İBB Spor Okullarına kayıtlar sürüyor: Kimler spor okuluna kaydolabilir, kayıtlar nereden yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 3-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler için başlattığı Spor Okullarında eğitimler sürüyor. Anadolu ve Avrupa Yakasında toplamda 45 spor tesisinde, 19 branşta verilen eğitimlerden 2024–2025 kış dönemi boyunca 100 binin üzerinde çocuk yararlandı. Peki, İBB Spor Okullarına nereden kayıt yapılır, hangi spor branşlarında ders veriliyor? İşte, detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:30
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları kapsamında 19 farklı spor branşında eğitim vermeye devam ediyor. 3-17 yaş arasındaki çocukların katılabileceği okulda kayıtlar sürüyor. 31 Ağustos'a kadar sürecek dersler için kayıtlar çevrim içi olarak alınıyor. İşte, İBB Spor Okulları hakkında tüm detaylar...

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        İBB SPOR OKULLARI İLE GENÇLERE VE ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİYOR

        İBB, Spor Okulları ile 3-17 yaş arası çocuklara yönelik 19 farklı branşta eğitim veriyor. Yaz dönemi Spor Okulları 23 Haziran'da başladı ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

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        İBB SPOR OKULLARINA NASIL KAYIT OLUNUR?

        Hem tesislerdeki, hem de okul spor salonlarındaki Spor Okulları'na kayıtlar online.spor.istanbul web adresinden yapılıyor.

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        İBB SPOR OKULLARINDA HANGİ BRANŞLAR VAR?

        İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü, Spor Okullarında 19 branşta ders veriliyor. İşte, ders verilen branşlar;

        - Yüzme

        - futbol

        - cimnastik

        - basketbol

        - voleybol

        - taekwondo

        - tenis

        - karate

        - buz pateni

        - kapoera

        - kungfu

        - okçuluk

        - pickleball

        - judo

        - badminton

        - atletizm

        - deniz küreğ

        - kick boks

        - e-spor

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