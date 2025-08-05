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        Haberler Bilgi Gündem İBB ücretsiz YKS tercih meydanları nerede, İstanbul dışı öğrenciler de yararlanabilir mi? İBB YKS tercih robotu

        İBB ücretsiz YKS tercih meydanları nerede, İstanbul dışı öğrenciler de yararlanabilir mi?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih yapacak öğrenciler için ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. Şehir genelinde oluşturulan 24 farklı tercih merkezinde, toplam 180 uzman rehber öğrencilere birebir destek sağlayacak. İstanbul'da yaşayan ancak bu merkezlere ulaşamayan ya da farklı bir şehirde bulunan adaylar ise Alo 153 üzerinden danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek. Peki, İBB'nin üniversite tercih danışmanlığı desteği hangi bölgelerde veriliyor? İşte, tercih merkezlerinin bulunduğu noktalar ve hizmet detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 17:39 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:39
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Temmuz itibarıyla üniversite adayları için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini devreye aldı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak YKS tercih sürecinde, İstanbul genelinde belirlenen 24 farklı noktada kurulan tercih merkezlerinde uzman rehberler öğrencilere birebir destek verecek. İstanbul dışında bulunan ya da fiziksel olarak merkezlere ulaşamayan adaylar ise telefonla danışmanlık alabilecek. Ayrıca İBB'nin çevrim içi tercih robotu sayesinde dijital platformda da tercih desteği sağlanıyor. Peki, bu rehberlik hizmetinden kimler faydalanabilir, başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, tercih danışmanlığına dair merak edilen tüm detaylar...

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        2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NASIL YAPILACAK?

        2025 YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

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        YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

        1-13 Ağustos'ta yapılacak YKS tercihleri için 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        İBB YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİYOR

        İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan merkezlerde, psikolojik danışman ve rehberlerden (PDR) oluşan uzmanlar, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarına göre hangi üniversiteleri tercih edebileceklerine dair destek olacak.

        İBB’nin 180 kişiden oluşan danışman kadrosu, tercih listelerini oluştururken gençlerin yeteneklerini, tercih edecekleri alanlarla ilgili beklentilerini, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemediklerini, tercih yapacakları üniversitenin bulunduğu şehrin barınma imkanlarını, ulaşım olanaklarını ve diğer etkenleri göz önünde bulundurmaları gerektiği gibi konularda da rehberlik edecek.

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        İBB ÜCRETSİZ YKS DANIŞMANLIĞI TARİHLERİ

        25 Temmuzdan itibaren kurulacak İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde, tercih döneminin sonuna kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verilecek.

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        ÖĞRENCİLER TELEFONLA DA TERCİH DANIŞMANLIĞI ALABİLECEK

        İstanbul’da yaşayıp meydanlara gelemeyenler için Alo 153 Çözüm Merkezi tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek.

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        İBB TERCİH ROBOTU DA KULLANILABİLECEK

        İBB’nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engeli ya da sağlık durumu nedeniyle merkezlere gelemeyen adaylara evde veya hastanede danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca tüm adaylar https://tercih.ibb.istanbul/ adresinde yer alan “İBB Tercih Robotu” sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.

        İBB TERCİH ROBOTUNA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        İBB YKS ÜNİVERSİTE TERCİH MERKEZLERİNİN YER ALDIĞI MEYDANLAR

        Avrupa Yakası;

        Avcılar Meydanı

        Bağcılar Meydanı

        Bahçelievler Şirinevler Meydanı

        Bakırköy Meydanı

        Beylikdüzü Meydanı

        Beyoğlu Taksim Meydanı

        Beşiktaş Meydanı

        Esenler Meydanı

        Esenyurt Meydanı

        Fatih Aksaray Meydanı

        Gaziosmanpaşa Meydanı

        Silivri Meydanı

        Sultangazi Meydan

        Şişli Meydanı

        Anadolu Yakası;

        Adalar (Büyükada İBB Koordinatörlüğü)

        Beykoz Meydanı

        Çekmeköy Meydanı

        Kadıköy Meydanı

        Kartal Meydanı

        Pendik Meydanı

        Sultanbeyli Meydan

        Şile Meydanı

        Ümraniye Meydanı

        Üsküdar Meydanı

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