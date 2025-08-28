İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları açıklanma tarihi

İBB yurt başvuru sonuçları sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi yurt başvuruları devam ediyor. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek. Peki İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?