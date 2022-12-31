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İbo Show nasıl başladı? Kaç senedir yayınlanıyor?

İbrahim Tatlıses tarafından sunulan müzik ve eğlence programı olan İbo Show, uzun yıllardır birçok farklı kanalda seyirciyle buluştu. Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonucunda 9 sene programa ara verse de program 2020 yılında ekranlara döndü.

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  • İbo Show nasıl başladı, kaç senedir yayınlanıyor, hangi kanallarda yayınlandı, hala yayınlanıyor mu?

    Televizyon tarihinin en uzun soluklu eğlence programlarından biri olan İbo Show'un başlangıç tarihi oldukça eskiye dayanıyor. İbrahim Tatlıses tarafından sunulan program, türkücünün geçirdiği silahlı saldırı sonucunda birkaç yıl yayınlanmadı ancak Tatlıses iyileştikten sonra program kaldığı yerden devam etti. İşte, İbo Show'a dair detaylar...
  • İbo Show nasıl başladı, kaç senedir yayınlanıyor, hangi kanallarda yayınlandı, hala yayınlanıyor mu?

    İbrahim Tatlıses'in adının bir kısaltması olan İbo Show, yayın hayatına 19 Kasım 1993 tarihinde başladı. Programın ilk konukları Ebru Gündeş ve Selami Şahin oldu.

    Önce Kanal 6'da başlayan program daha sonra Star TV, TGRT ve ATV olmak üzere birkaç kere kanal değişikliğine gitti.
  • İbo Show nasıl başladı, kaç senedir yayınlanıyor, hangi kanallarda yayınlandı, hala yayınlanıyor mu?

    2003 yılında SHOW TV'ye geçen programa "Tek Tek İbo Show" ismi verildi. Burada bir dönem yayınlanan program program önce Star TV'ye daha sonra Beyaz TV'ye geçti. 

    İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde Deniz Seki ve Kutsi'nin konuk olduğu programın çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. 
  • İbo Show nasıl başladı, kaç senedir yayınlanıyor, hangi kanallarda yayınlandı, hala yayınlanıyor mu?

    Bu olaydan sonra yoğun bir iyileşme sürecine giren İbrahim Tatlıses bir süre ekranlardan uzak kaldı. İbo Show'u 9 yıl aradan sonra 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de yeniden yayınlandı.
  • İbo Show nasıl başladı, kaç senedir yayınlanıyor, hangi kanallarda yayınlandı, hala yayınlanıyor mu?

    Aralarda kopukluklar olsa da 1993 yılında yayın hayatına başlayan İbo Show, 29 yıldır ekranlarda.

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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