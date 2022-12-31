İbo Show nasıl başladı? Kaç senedir yayınlanıyor?

İbrahim Tatlıses'in adının bir kısaltması olan İbo Show, yayın hayatına 19 Kasım 1993 tarihinde başladı. Programın ilk konukları Ebru Gündeş ve Selami Şahin oldu.

Önce Kanal 6'da başlayan program daha sonra Star TV, TGRT ve ATV olmak üzere birkaç kere kanal değişikliğine gitti.