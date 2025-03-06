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        Haberler Magazin İbrahim Büyükak, Efe Deprem'i vefatının 1'inci yıl dönümünde andı - Magazin haberleri

        İbrahim Büyükak, Efe Deprem'i vefatının 1'inci yıl dönümünde andı

        Talihsiz bir motosiklet kazası sonucu 2024'te hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem, vefatının birinci yılında İbrahim Büyükak tarafından anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 18:54 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:54
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        Efe Deprem'i unutmadı
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        Geçtiğimiz yıl bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem, vefatının birinci yılında anıldı. D-100 Karayolu’nda motosikletiyle seyir halindeyken bariyerlere çarpan Deprem, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Oyuncunun vefatını unutmayan meslektaşı İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından Deprem’in bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım kardeşimin aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü bugün... Mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İbrahim Büyükak
        #Efe Deprem
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