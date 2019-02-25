İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı

Giriş: 25.02.2019 - 09:13 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Büyükak'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı

  • 1İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    Oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz sene Nurdan Beşen ile dünyaevine girmişti. Büyükak, eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla kutladı. Büyükak, paylaşımına, "'Elmanın yarısı sen, yarısı ben... Günümüz, gecemiz, evimiz, barkımız bir. Mutluluk bir çimendir, bastığın yerde biter. Yalnızlık gittiğin yoldan gelir' O. Rıfat... İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

  • 2İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 3İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 4İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 5İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 6İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 7İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 8İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 9İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 10İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 13İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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