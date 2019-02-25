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Oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz sene Nurdan Beşen ile dünyaevine girmişti. Büyükak, eşi Nurdan Beşen'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla kutladı. Büyükak, paylaşımına, "'Elmanın yarısı sen, yarısı ben... Günümüz, gecemiz, evimiz, barkımız bir. Mutluluk bir çimendir, bastığın yerde biter. Yalnızlık gittiğin yoldan gelir' O. Rıfat... İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.