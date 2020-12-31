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İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında?

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, yılbaşı özel O Ses Türkiye programına konuk oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu evli ve bir çocuk babasıdır. İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında? İşte İbrahim Çelikkol hakkında merak edilen detaylar...

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit, Kocaeli doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

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