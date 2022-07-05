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İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 oldu!

5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden müzisyen İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18. yaşına girdi. Merhum sanatçının eşi Filiz Erkal da kızının doğum gününü "Canım sevgilimin emaneti, ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum bebeğim" sözleriyle kutladı

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  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 50 yaşında hayata veda etmişti. Sanatçının kızı Dilara, 18. yaşına bastı. 
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Erkal, "Benim ilk göz ağrım, güzel kızım ne çabuk zaman geçti? Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, karşına hep iyi insanlar çıksın. Canım sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum bebeğim..." dedi.
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOĞUCU VAR

    Öte yandan İbrahim Erkal ile 2003 yılında nikah masasına oturan Filiz Erkal'ın, Dilara'nın yanı sıra Elifsu ve Levet adında iki çocuğu daha bulunuyor.
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ile kızları Lara Jemine ve Lily Koi 
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal 18 oldu! - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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