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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu'dan eleştirilere yanıt! - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Hatipoğlu'dan eleştirilere yanıt!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılı yönetim yoğun şekilde eleştirilirken; Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, bu eleştirilere yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:47
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        İbrahim Hatipoğlu'dan eleştirilere yanıt!
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        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, eleştirilerin ardından açıklamalarda bulundu.

        Galatasaray'da yaz transfer döneminin ardından ara transfer döneminde özellikle Carlos Cuesta transferi nedeniyle eleştirilen Hatipoğlu, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından yakın çevresi aracılığıyla eleştirilere yanıt verdi.

        "BİR YERE KAÇMIYORUZ"

        Ekol TV'de yer alan habere göre İbrahim Hatipoğlu, 3-3'lük Kasımpaşa maçı sonrası yakın çevresine, "Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz ancak bir yere kaçtığımız yok. Sonuna kadar mücadele ederek şampiyon olacağız." diye konuştu.

        İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçının ardından stadyum çıkışında Carlos Cuesta için gelen soruyu yanıtlamamıştı.

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