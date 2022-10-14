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Haberler Magazin İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın sabah alışverişi - Magazin haberleri
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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın sabah alışverişi

Geçtiğimiz ay birlikteliklerinin 10. yılını kutlayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın sabah alışverişi - Magazin haberleri
Sabah alışverişi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Günün erken saatlerinde ayrı ayrı alışveriş merkezine gelen İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti, ardından bir araya geldi.

Birlikte mağazaları dolaşan çift, objektiflere yansıdı. Kutluay ve Sponza, öğle saatlerinde de kendi araçlarıyla AVM'den ayrıldı.

"BARIŞACAĞIMIZI SANMIYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti.

İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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