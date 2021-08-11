İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Covid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

REİSİ: ÜLKENİN TÜM İMKANLARI KULLANILMAZSA MEVCUT DURUMDAN KURTULMAMIZ ZOR OLACAKTIR

Son günlerde şiddeti artan Covid-19'un kontrol altına alınabilmesi için tüm devlet yetkililerinin devrede olması ve ülkenin bütün imkanlarının kullanılması gerektiğini belirten Reisi, "Koronavirüs ile mücadele ve salgının kontrol edilmesi ülkenin en önemli meselesidir. Ülkenin tüm imkanları kullanılmazsa mevcut durumdan kurtulmamız zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

''SİLAHLI KUVVETLERİN DEVREYE GİRMESİ'' AÇIKLAMASI

Covid-19 salgınıyla daha etkili yöntemlerle mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Reisi, şunları kaydetti:

"Hiç kimse sağlık kurallarına uymama hakkına sahip değildir. Hükümet, rejimin tüm kurumları ve silahlı kuvvetler, tüm gücüyle devreye girmeli ve öncelikleri koronayı kontrol altına almak olmalıdır."

Reisi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten aşının daha fazla ithal edilmesi için girişimlerde bulunmasını ve Sağlık Bakanlığından da genel aşılamanın hızlandırılmasını istedi.