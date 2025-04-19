İbrahim Tatlıses: Elimde olmadan çoğaldı
Hülya Avşar'ın programına konuk olan İbrahim Tatlıses, "Neden bu kadar çok çocuk yaptın?" sorusuna; "Benim suçum yok, Allah vergisi" yanıtını verdi
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Tatlıses, özel hayatına dair soruları da yanıtladı.
Hülya Avşar, Tatlıses'in 7 çocuğu olmasına göndermede bulunarak, "Tek başına aşiret oldun" dedi ve "Neden bu kadar çok çocuk yaptın?" diye sordu. Tatlıses ise bu soruya; "Elimde olmadan çoğaldı. Benim suçum yok, Allah vergisi" şeklinde cevap verdi.