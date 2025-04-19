Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses: Elimde olmadan çoğaldı - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses: Elimde olmadan çoğaldı

        Hülya Avşar'ın programına konuk olan İbrahim Tatlıses, "Neden bu kadar çok çocuk yaptın?" sorusuna; "Benim suçum yok, Allah vergisi" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 22:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Elimde olmadan çoğaldı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Tatlıses, özel hayatına dair soruları da yanıtladı.

        Hülya Avşar, Tatlıses'in 7 çocuğu olmasına göndermede bulunarak, "Tek başına aşiret oldun" dedi ve "Neden bu kadar çok çocuk yaptın?" diye sordu. Tatlıses ise bu soruya; "Elimde olmadan çoğaldı. Benim suçum yok, Allah vergisi" şeklinde cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hülya Avşar
        #İbrahim Tatlıses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi