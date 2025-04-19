İbrahim Tatlıses: Elimde olmadan çoğaldı

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Tatlıses, özel hayatına dair soruları da yanıtladı.

Hülya Avşar, Tatlıses'in 7 çocuğu olmasına göndermede bulunarak, "Tek başına aşiret oldun" dedi ve "Neden bu kadar çok çocuk yaptın?" diye sordu. Tatlıses ise bu soruya; "Elimde olmadan çoğaldı. Benim suçum yok, Allah vergisi" şeklinde cevap verdi.