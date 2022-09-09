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İbrahim Tatlıses'i sinirlendiren Asena sorusu: "20 yıl olmuş Allah aşkına bu soruyu sormayın artık!"

Kazadan sonra ilk defa Söylemezsem Olmaz programına katılan İbrahim Tatlıses, kendisine yöneltilen Asena sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar...

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  • İbrahim Tatlıses'i sinirlendiren Asena sorusu: "20 yıl olmuş Allah aşkına bu soruyu sormayın artık!"

    İbrahim Tatlıses kazadan sonra ilk defa magazin programı olan Söylemezsem Olmaz'a telefonla canlı bağlandı. İlk olarak kaza günü olay yerine gelen Ahmet Tatlı hakkında konuşan Tatlıses, sonrasında kendisine yöneltilen soru karşısında sinirlerine hakim olamadı.
  • İbrahim Tatlıses'i sinirlendiren Asena sorusu: "20 yıl olmuş Allah aşkına bu soruyu sormayın artık!"

    Uzun zamandan beri oğluna siniri geçmeyen İbrahim Tatlıses'in sorulara verdiği yanıtlar sebebiyle halen oğluna karşı tutumunun aynı olduğu görüldü. Program sunucusunun "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorunca ünlü türkücü "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli..." yanıtını verdi.
  • İbrahim Tatlıses'i sinirlendiren Asena sorusu: "20 yıl olmuş Allah aşkına bu soruyu sormayın artık!"

    Yorumcuların ''Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusuna Tatlıses şu yanıtı verdi: "Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!"
  • İbrahim Tatlıses'i sinirlendiren Asena sorusu: "20 yıl olmuş Allah aşkına bu soruyu sormayın artık!"

    Program sunucusu Tatlıses'e: "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi?" diye sorunca ünlü türkücü sinirlerine hakim olamadı. 
  • İbrahim Tatlıses'i sinirlendiren Asena sorusu: "20 yıl olmuş Allah aşkına bu soruyu sormayın artık!"

    İbrahim Tatlıses kendisine yöneltilen soruya: "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" şeklinde bir cevap verdi.

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