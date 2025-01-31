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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

        Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uzun yıllardır sahne aldığı davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 23:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:15
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        Davulcusu hayatını kaybetti
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        Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in orkestrasında yer alan davulcu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı, "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İbrahim Tatlıses
        #Ahmet İzgi
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