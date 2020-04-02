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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaşamını İzmir'de devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı, salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkmalarını yasaklamıştı.

68 yaşındaki Tatlıses de, bu sıralamaya takılan ünlüler arasında yer alıyor.

"OKEY OYNUYORUZ"

Evde kendisini karantinaya alan şarkıcı, birkaç gün önce arkadaşlarıyla beraber çekildiği bir kareyi yayınlayarak, "Taş yani okey oynuyoruz. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı.

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