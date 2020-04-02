"OKEY OYNUYORUZ"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosİbrahim Tatlıses'in karantina günleri - Magazin haberleri
ABONE OL

İbrahim Tatlıses'in karantina günleri

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Salgına karşı evde kendisini karantinaya alan 68 yaşındaki Tatlıses, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla beraber okey oynarken çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu

İbrahim Tatlıses, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaşamını İzmir'de devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı, salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkmalarını yasaklamıştı.

68 yaşındaki Tatlıses de, bu sıralamaya takılan ünlüler arasında yer alıyor.

"OKEY OYNUYORUZ"

Evde kendisini karantinaya alan şarkıcı, birkaç gün önce arkadaşlarıyla beraber çekildiği bir kareyi yayınlayarak, "Taş yani okey oynuyoruz. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil-Nergis Kumbasar itirafı! - Magazin haberleri
FİSKOSİtiraf etti: Çok isterdim
Ünlülerin 'tbt' paylaşımları - Magazin haberleri
FİSKOS"Maziden, sarı kostümümle"
Cem Davran: Çok zor günler hepimiz için - Magazin haberleri
FİSKOS"Çok zor günler hepimiz için"
Ebru Polat'tan kalça dansı - Magazin haberleri
FİSKOSEbru'dan karantina dansı
Seda Akgül ile Ebru Polat'ın 'Şişme bebek' tartışması - Magazin haberleri
FİSKOS'Şişme bebek' tartışması
İrem Derici'den karantina açıklaması: 23 günde 10 kilo aldım - Magazin haberleri
FİSKOS"23 günde 10 kilo aldım"
Deren Talu: Annem benden daha güzel - Magazin haberleri
FİSKOS"Annem benden daha güzel"
Keremcem koronavirüs (corona virüsü) test sonucunu açıkladı - Magazin haberleri
FİSKOSTest sonucunu açıkladı
Pelin Akil ile Anıl Altan'dan 'korona' dansı - Magazin haberleri
FİSKOS"Yapmasak olmazdı"
Selim Bayraktar: Ciddi bir tedaviye maruz kaldım - Magazin haberleri
FİSKOS"Ciddi bir tedaviye maruz kaldım"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X